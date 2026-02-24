طائرة "يوم القيامة" الأمريكية تهبط قرب واشنطن قبل ساعات من خطاب الرئيس

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم، بوصول طائرة القيادة الاستراتيجية المعروفة باسم «يوم القيامة» الأمريكية إلى قاعدة أندروز الجوية في ولاية ماريلاند، وذلك قبل ساعات من إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السنوي أمام الكونجرس.

وبحسب بيانات تتبع الطيران، أقلعت الطائرة من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا عند الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت الوسط الأميركي، قبل أن تحط بعد نحو ثلاث ساعات ونصف في أندروز ، القاعدة العسكرية التي تبعد قرابة 24 كيلومتراً عن وسط العاصمة واشنطن، وتُستخدم عادة كنقطة انطلاق للرحلات الرئاسية.

الطائرة، وهي من طراز Boeing E-4B Nigِِhtwatch، تُعد مركز قيادة جوياً متنقلاً صُمم لإدارة العمليات العسكرية والحكومية في حالات الطوارئ القصوى، بما في ذلك السيناريوهات النووية أو انقطاع مراكز القيادة الأرضية. ويشغل سلاح الجو الأمريكي أربع طائرات من هذا الطراز دخلت الخدمة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتم تجهيز الطائرة بأنظمة اتصالات فائقة التحصين ضد النبضات الكهرومغناطيسية، إضافة إلى قدرات تتيح لها البقاء في الجو لساعات طويلة مع إمكانية التزود بالوقود جواً، ما يسمح باستمرار عمل القيادة السياسية والعسكرية حتى في أسوأ الظروف.