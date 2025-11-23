أحمد موسى: صفحة الداخلية على الفيسبوك الثانية عالميًا بعد البيت الأبيض

أعلن الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة فيسبوك حققت المركز الثاني عالميًا من حيث معدل التفاعل، بعد صفحة البيت الأبيض الأمريكي.

معدل التفاعل على صفحة الوزارة

وأوضح موسى أن معدل التفاعل على صفحة وزارة الداخلية وصل إلى 24 مليون و374 ألف تفاعل، مقابل حوالي 26 مليون تفاعل لصفحة البيت الأبيض، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل ثاني أعلى معدل تفاعل على مستوى العالم ويعد رقمًا مشرفًا بكل المقاييس.

أهمية استراتيجية كبيرة

وأشار موسى إلى أن هذا التصنيف يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يعكس الثقة الواسعة في وزارة الداخلية ورسالتها، كما يبرز الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة والفِرق المسؤولة عن إدارة منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت موسى إلى أن الصفحة التي جاءت بعد وزارة الداخلية في التصنيف الدولي هي صفحة رئيس وزراء كمبوديا، مما يعزز مكانة مصر ووزارة الداخلية في المنافسة العالمية.

واختتم موسى حديثه بتوجيه التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولمركز معلومات مجلس الوزراء، ولجميع العاملين في الوزارة على هذا الإنجاز المشرف الذي يعكس التفاني والجهود المبذولة في خدمة المجتمع.