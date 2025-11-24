رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في اللجان الفرعية للمرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة بدأت بشكل منظم منذ الساعة التاسعة صباحًا، وتتم مراقبتها بدقة عبر غرفة العمليات المركزية.

غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC، أوضح بدوي أن المشهد الانتخابي في هذه المرحلة مختلف تمامًا عن السابقة، مشيرًا إلى غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين، مما يتيح لكل مواطن اختيار مرشحه بحرية كاملة.

وعي المواطنين المشاركين

كما أشاد بتضافر جهود جميع أجهزة الدولة، من محافظات ومحليات وقوات الشرطة، بالإضافة إلى وعي المواطنين المشاركين، ووصفهم بـ"أبطال الملحمة"، لافتًا إلى الطوابير التي شهدتها بعض اللجان منذ الصباح الباكر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جميع اللجان مجهزة لتقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مظلات وسيارات إسعاف وغيرها من التسهيلات، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

وأكد بدوي أن الهيئة أتمت كافة الاستعدادات منذ عدة أشهر لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك تعزيز اللجان بأعضاء من الهيئات القضائية وموظفين إضافيين لمواجهة الكثافات المتوقعة، خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة.

كما لفت إلى أن الهيئة تتعامل فورًا مع أي مخالفات، مؤكدًا أنه تم ضبط واقعة شراء أصوات في المحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا.