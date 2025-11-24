قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب
مي سليم تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
توافد مستمر قبل الإغلاق .. كبار السن والشباب يحافظون على التصويت بالسيدة زينب
الداخلية ضبطتهم..بدء التحقيق في الخروقات والرشاوي الانتخابية
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا
محافظ القليوبية: المرأة تتصدر المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025
المصري لحقوق الإنسان: المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 أكثر هدوءا وتنظيما
مدبولي: أثبتت الأزمات المتتالية في قارتنا أن الأمن الأفريقي هو أمن أوروبي أيضا
بعثة الجامعة العربية تباشر متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
متابعة لحظة بلحظة.. غرفة عمليات الجبهة الوطنية ترصد سير التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب
حكم انتفاع الرجل بمرتب زوجته.. الإفتاء: الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية
"فاتحة خير".. قرض حسن لغير الموظفين وبلا فوائد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية تسير بسلاسة والمشهد أكثر انضباطا

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
محمد البدوي

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية التصويت في اللجان الفرعية للمرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة بدأت بشكل منظم منذ الساعة التاسعة صباحًا، وتتم مراقبتها بدقة عبر غرفة العمليات المركزية.

 غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة DMC، أوضح بدوي أن المشهد الانتخابي في هذه المرحلة مختلف تمامًا عن السابقة، مشيرًا إلى غياب أي دعاية أو توجيه للناخبين، مما يتيح لكل مواطن اختيار مرشحه بحرية كاملة.

 وعي المواطنين المشاركين

كما أشاد بتضافر جهود جميع أجهزة الدولة، من محافظات ومحليات وقوات الشرطة، بالإضافة إلى وعي المواطنين المشاركين، ووصفهم بـ"أبطال الملحمة"، لافتًا إلى الطوابير التي شهدتها بعض اللجان منذ الصباح الباكر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جميع اللجان مجهزة لتقديم الدعم لكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مظلات وسيارات إسعاف وغيرها من التسهيلات، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

وأكد بدوي أن الهيئة أتمت كافة الاستعدادات منذ عدة أشهر لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك تعزيز اللجان بأعضاء من الهيئات القضائية وموظفين إضافيين لمواجهة الكثافات المتوقعة، خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة.

كما لفت إلى أن الهيئة تتعامل فورًا مع أي مخالفات، مؤكدًا أنه تم ضبط واقعة شراء أصوات في المحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

