كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو

أكد الدكتور محمد الهمشري، أستاذ الاستراتيجية وإدارة الأزمات، أن أكبر التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري تتمثل في محاولات القوى الخارجية لإحداث تحلل مجتمعي داخل المجتمع المصري، مشددًا على أن الدول المستقرة تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والصمود أمام التهديدات.

وأشار الهمشري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الوثيقة الاستراتيجية المصرية تعتمد على الأمن المجتمعي والتنمية.

ولفت إلى أهمية مصر لاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، سواء في مجالات الطاقة أو التأمين اللوجستي، إلى جانب دعم المواطن من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وبرامج تطوير العشوائيات حياة كريمة، والتي وصفها بأنها من أقوى البرامج العالمية في العصر الحديث.

وأوضح أن الدولة تركز أيضًا على التوعية والإعلام لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة، حيث تم رصد 89 ألف شائعة خلال 3 أشهر، بمعدل يصل إلى 1000 شائعة يوميًا، مما يؤكد قوة المجتمع المصري وقدرته على الصمود بحكم تاريخه وحضارته.