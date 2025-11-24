عصام شيحة: انضباط كامل للمرحلة الثانية للانتخابات بفضل أدوات الهيئة الوطنية

أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمكنت من السيطرة على العملية الانتخابية في المرحلة الثانية باستخدام الأدوات القانونية ومدونة السلوك.

الانتخابات البرلمانية المصرية

وأوضح شيحة خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “دي ام سي”أن قرارات الهيئة، مثل عدم إعلان النتائج أو إعادة الانتخابات في 19 دائرة، كان لها أثر مباشر على المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن هذه المظاهر الجديدة تُرى لأول مرة في الانتخابات البرلمانية المصرية.

نزاهة العملية الانتخابية

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية شهدت انضباطًا شديدًا داخل المقار وخارجها، وهو ما يعكس حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت بكل يسر وسهولة.