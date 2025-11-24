عضو القومي لحقوق الإنسان: قرارات الهيئة تؤتي ثمارها.. والمشهد الانتخابي جديد لأول مرة

قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تمكنت من السيطرة على العملية الانتخابية باستخدام الأدوات القانونية ومدونة السلوك، مما ساهم في إدارة العملية بسلاسة وفاعلية.

عدم إعلان النتائج وإعادة الانتخابات

وأضاف شيحة، خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “دي ام سي” أن اتخاذ الهيئة قرارات حاسمة، مثل عدم إعلان النتائج أو إعادة الانتخابات في 19 دائرة، كان له أثر مباشر على المظاهر الانتخابية التي يشهدها المواطنون اليوم في المرحلة الثانية من الانتخابات، موضحًا أن هذه الظواهر الجديدة تظهر لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأشار إلى أن اللجان الانتخابية شهدت انضباطًا شديدًا داخل المقار وخارجها، وهو ما يعكس الجدية في التنظيم وحرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في التصويت دون أي عراقيل.