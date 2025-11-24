قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

الدولة تدلي بصوتها.. مشاركة لافتة لرموز الحكومة في انتخابات مجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدلى بصوته في الانتخابات
الرئيس عبد الفتاح السيسي يدلى بصوته في الانتخابات
الديب أبوعلي

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع بلوغ منتصف اليوم الأول من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حضورًا بارزًا لرموز الدولة المصرية داخل لجان الاقتراع، في مشهد يعكس توجهًا رسميًا واضحًا نحو المشاركة المبكرة وإرسال رسائل طمأنة للمواطنين بشأن سير العملية الانتخابية.

فقد شهدت الساعة الأولى بعد فتح اللجان قيام رئيس الجمهورية بالإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بمصر الجديدة، تلاه تدفّق عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين على لجانهم في المحافظات المختلفة.

وتمكّن متابعو الائتلاف من رصد (15) وزيرًا أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى، من بينهم:

  • الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
  • اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وامتد مشهد المشاركة ليشمل رموزًا بارزة من المجتمع المصري، حيث شارك:

  • المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
  • البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية.
  • الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

كما تم رصد مشاركة عدد من رؤساء المجالس القومية، ومحافظي المحافظات المصرية منهم:

  • محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك.
  • محافظ القاهرة إبراهيم ثابت.
  • محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني.
  • محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي.
  • محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق.
  • محافظ كفرالشيخ علاء عبد المعطي.
  • محافظ الشرقية حازم الأشموني.

ويشير الائتلاف إلى أن هذا الحضور الرسمي المكثف يعبّر عن رغبة واضحة من الدولة في تشجيع المواطنين على المشاركة عبر تقديم نموذج عملي للمشاركة الديمقراطية، فضلًا عن توجيه رسالة طمأنة بشأن سلامة الإجراءات ونزاهة عمليات التصويت.

ويلفت الائتلاف إلى أن هذا النمط من التصويت الرسمي - والذي لم يظهر بهذه القوة في المرحلة الأولى - يعكس عاملين رئيسيين:

  • أغلب القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية تتركز لجانها داخل العاصمة، ما سهّل حضورهم المبكر.
  • الدولة تسعى لإرسال رسالة مباشرة تعكس حيادها الكامل تجاه المرشحين، وفي الوقت ذاته تشجع المواطن المصري على المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه سيواصل متابعة هذه المؤشرات وتأثيراتها على نسب المشاركة واتجاهات التصويت خلال بقية ساعات اليوم الانتخابي.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الرئيس السيسي البابا تواضروس الثاني اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الدكتور خالد عبد الغفار المستشار حنفي جبالي محافظ جنوب سيناء محافظ القاهرة المرحلة الثانية

