المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
محافظات

قومى المرأة بالشرقية: إقبال كبير من السيدات للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
محمد الطحاوي

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المجلس نفذ عددا كبيرا من الندوات التوعوية لرفع وعي السيدات وتعريفهن بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.

وأشارت إلى  أن اليوم الأول شهد إقبال ملحوظ  من المرأة، خاصة فى القرى، للمشاركة فى العملية الانتخابية وإبداء آرائهن بحرية ووعى.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم ارتفاع أعداد الناخبين والناخبات وخاصة أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني لإنتخابات المرحلة الثانية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤   ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

المجلس القومى للمرأة الندوات التوعوية انتخابات مجلس النواب

