قومى المرأة بالشرقية: إقبال كبير من السيدات للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أن المجلس نفذ عددا كبيرا من الندوات التوعوية لرفع وعي السيدات وتعريفهن بحقوقهن السياسية وأهمية مشاركتهن فى انتخابات مجلس النواب بطرق اختيار صحيحة.

وأشارت إلى أن اليوم الأول شهد إقبال ملحوظ من المرأة، خاصة فى القرى، للمشاركة فى العملية الانتخابية وإبداء آرائهن بحرية ووعى.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم ارتفاع أعداد الناخبين والناخبات وخاصة أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الثاني لإنتخابات المرحلة الثانية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.