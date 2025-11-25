قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور لافت.. سيدات دار السلام يتصدرن المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للمرحلة الثانية
وصول شريف إكرامي إلى جنايات شبرا الخيمة لمساندة رمضان صبحي في محاكمته بقضية التزوير
وصول رمضان صبحي والمتهمين في قضية التزوير لمحكمة شبرا الخيمة
اضطرابات جوية واسعة بعد انتشار رماد بركان إثيوبي وتعليق رحلات طيران | فيديو
الأهلي يحسم مصير ديانج خلال ساعات.. تجديد أم رحيل في يناير؟
شريف إكرامي يسانده.. وصول رمضان صبحي للمحكمة لنظر قضية التزوير
رحمي: تعاوننا مع الجايكا يعزز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ ..نظام جديد لحماية الأطفال في المدارس
مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.. هل سينضم بابلو صباغ للأهلي؟
شوبير يكشف كواليس انفجار أزمة نهائي السلة بين الأهلي والاتحاد
صادرات الصناعات الهندسية ترتفع إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر من 2025
إقبال متوسط على لجان الانتخابات بمدرسة قصر الدوبارة بالساعات الأولى.. فيديو
بالصور

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

محمد الطحاوي

أدلى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصوته الانتخابي  إيماناً منه بأن الصوت أمانة وأن المشاركة الإيجابية من أهم أسس الحفاظ على الوطن.

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي على جميع فئات المجتمع ، والاختيارات بين المرشحين يجب أن يراعى فيها الجميع حسن الاختيار فصوتك أمانة، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته للعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري واستكمال الانتخابات البرلمانية للوصول إلى نهضة الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤   ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.

الأوقاف وزارة الأوقاف الصوت أمانة المشاركة في الإنتخابات

أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من الناخبين بكلية الفنون الجميلة للمرحلة الثانية من الانتخابات

صينية الفشار بالشوكولاتة… تريند جديد يشعل تيك توك

