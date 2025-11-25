وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية يدلى بصوته بإنتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصوته الانتخابي إيماناً منه بأن الصوت أمانة وأن المشاركة الإيجابية من أهم أسس الحفاظ على الوطن.

أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وأخلاقي على جميع فئات المجتمع ، والاختيارات بين المرشحين يجب أن يراعى فيها الجميع حسن الاختيار فصوتك أمانة، وأن الواجب الوطني الأول يقتضي من كل مصري أن يبادر بالمشاركة الإيجابية والتوجه إلى المقار الانتخابية للإدلاء بصوته للعمل على استكمال الاستحقاق الدستوري واستكمال الانتخابات البرلمانية للوصول إلى نهضة الوطن في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.