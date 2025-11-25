أمين حزب مستقبل وطن الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى النائب الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن الشرقية وعضو مجلس الشيوخ بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة صفط الحنا الإبتدائية بمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية.

دعا أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية جموع المصريين إلى المشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة تسهم فى تعزيز استقرار البلاد ودعم مؤسساتها الدستورية.

وأكد أن ثقته فى وعى المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية كبيره جداً كحق دستورى ينبغى على الجميع ممارسته، لما يمثله من دور أساسى فى دعم المسار الديمقراطى.

كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، على دورها فى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.