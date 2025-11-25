قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الشباب والسيدات يواصلون الحشد.. إقبال لافت بلجنة الملك فهد في ثاني أيام انتخابات النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
احمد شريف

​واصلت لجنة مدرسة الملك فهد بالقاهرة، استقبال الناخبين بكثافة، صباح اليوم (الثلاثاء)، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

​واستمر مشهد تصدر السيدات والشباب للعملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، حيث توافدوا على مقر اللجنة منذ الصباح الباكر، حرصاً منهم على المشاركة الفعالة وممارسة حقهم الدستوري قبل غلق باب الاقتراع مساء اليوم.

​ويحيط بمقر اللجنة تواجد أمني مكثف، حيث تواصل قوات الأمن جهودها في تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الناخبين لمنع التكدس، لضمان خروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة وسلسة.

المرحلة الثانية 

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على كافة أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات. 

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب محافظة القاهرة

