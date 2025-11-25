ضبط طالب اقتحم إحدى اللجان بالدقهلية

تمكن ضباط شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع القوة الأمنية المكلفة بتأمين سير اعمال لجنة الانتخابات بدائرة (بلقاس - جمصة -الستاموني) من ضبط طالب عقب قيامه باقتحام اللجنة رقم 78 بالستاموني وتحطيم صناديق الاقتراع.

وتبين أن الطالب ويدعى ا ع م ، نجل مرشح عن دائرة مركز بلقاس الستاموني جمصة، قد اقتحم اللجنة وحاول التعدي على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، كما قام بتحطيم الصندوق داخل اللجنة.

وتم ضبط الطالب وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وفتح أبواب اللجنة مرة أخرى أمام الناخبين.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا، لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية ، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدرسة، 45 معهد، 7 مراكز شباب 2 جمعية زراعية، و2 جمعية اهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية.



بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، ضمن 10 دوائر انتخابية.