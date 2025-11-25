قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
حوادث

ضبط طالب اقتحم إحدى اللجان بالدقهلية

همت الحسينى

تمكن  ضباط  شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع القوة الأمنية المكلفة بتأمين سير اعمال لجنة الانتخابات بدائرة (بلقاس - جمصة -الستاموني) من ضبط طالب عقب قيامه باقتحام اللجنة رقم 78  بالستاموني وتحطيم صناديق الاقتراع.

وتبين أن الطالب ويدعى ا ع م ، نجل مرشح عن دائرة مركز بلقاس الستاموني جمصة، قد اقتحم اللجنة وحاول التعدي على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، كما قام بتحطيم الصندوق داخل اللجنة.

وتم ضبط الطالب وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وفتح أبواب اللجنة مرة أخرى أمام الناخبين.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا،  لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية ، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدرسة، 45 معهد، 7 مراكز شباب 2 جمعية زراعية، و2 جمعية اهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية.


بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، ضمن 10 دوائر انتخابية.

