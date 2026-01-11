أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 ملايين مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

عمرو أديب بعد الفوز على كوت ديفوار: مقاديف مصر لا تنكسر وامتلكت ندية غير طبيعية

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظار لمسة سحرية من محمد صلاح".

الدواجن حاضرة على موائد رمضان.. اتحاد المنتجين يكشف تفاصيل المعروض

أكد اتحاد منتجي الدواجن أن سوق الدواجن يشهد استعدادات قوية لشهر رمضان المبارك، مع زيادة ملحوظة في الدورات الإنتاجية وارتفاع حجم المعروض، ما يضمن توافر الكميات المطلوبة واستقرار الأسعار دون مبالغة.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث خلال ساعات .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الحالي يشهد تقلبات جوية مهمة، مع بداية موسم الشتاء والفترة الأولى من طوبة، موضحة أن يومي الاثنين والثلاث المقبلين سيشهدان منخفضًا جويًا متعمقًا في طبقات الجو العليا، ما سيؤدي إلى أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط وشمالي الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن رئيس الوزراء حريص على النزول في جولات ميدانية لمختلف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية .

أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 مليون مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة والجيزة .

كالاس: أوروبا مستعدة لتدريب الشرطة الفلسطينية ودعم غزة

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك بعثة شرطة قادرة على تدريب الشرطة الفلسطينية، وقد قام بذلك سابقًا، مشيرة إلى مناقشة إمكانية القيام بهذه الخطوة بالتعاون مع مصر.

وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل

دعت وزيرة خارجية فلسطين الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ إجراءات عقابية عملية ضد منظومة الاستعمار الإسرائيلي لأنها تخالف المواثيق الدولية ولا تحترم ميثاق الأمم المتحدة.

خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على رفض مصر القاطع وإدانتها لأي اعتراف أحادي الجانب وغير قانوني بما يُسمى “أرض الصومال”، مشددًا على أن هذا الإجراء الإسرائيلي غير المشروع لا يهدد فقط وحدة واستقرار الصومال، بل يشكل خطرًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض

أكد عبدالسلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، أن أي انخراط سياسي أو دبلوماسي مع إقليم أرض الصومال هو غير شرعي.

آية سماحة: حلقت حواجبي ورسمتها بالكحل في الابتدائية

قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.