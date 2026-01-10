خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على رفض مصر القاطع وإدانتها لأي اعتراف أحادي الجانب وغير قانوني بما يُسمى “أرض الصومال”، مشددًا على أن هذا الإجراء الإسرائيلي غير المشروع لا يهدد فقط وحدة واستقرار الصومال، بل يشكل خطرًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

تعزيز المسار السياسي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المسار السياسي الشامل في الصومال، وتمكين الدولة من امتلاك أدوات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الحوار الداخلي بين جميع الأطراف.

كما جدد وزير الخارجية المصري دعم القاهرة لأي تحركات جماعية من قبل منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الإسلامية، لتأكيد سيادة الصومال ووحدته وسلامته الإقليمية، مؤكدًا رفض مصر التام لأي إجراءات تهدف إلى فرض أمر واقع غير مشروع.

توظيف الاعتراف الإسرائيلي

وأوضح الوزير أن مصر ترفض أي محاولات لتوظيف الاعتراف الإسرائيلي الأخير لخدمة أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين أو لتعميق الانقسام في قطاع غزة.