مصر والأردن يرفضان اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» ويؤكدان دعم سيادة الدول العربية واستقرار المنطقة

أعرب وزيرا خارجية مصر والأردن عن رفضهما الكامل لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.

استقرار منطقة القرن الأفريقي

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد الوزيران دعمهما الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، مشددين على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أهمية تحقيق الأمن

وفي الشأن السوري، شدد وزيرا خارجية مصر والأردن على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة ضمان سلامة المواطنين السوريين ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة.

دعم لبنان وأمنه

كما أكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مع التشديد على دعم لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، ومساندة جهوده الرامية إلى تعزيز مؤسساته الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد.

مسار الحوار اليمني – اليمني

وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على دعمهما الكامل لجهود تحقيق التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، ودعم مسار الحوار اليمني – اليمني بما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة ككل.

قواعد القانون الدولي

وأكد الجانبان في ختام تصريحاتهما استمرار التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الإقليمية، والعمل على دعم الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول وفق قواعد القانون الدولي.