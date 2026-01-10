جيش الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة وبلدات في بيت لحم ورام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المخيم وتمركزت عند مدخله، تزامنا مع إطلاق قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث تمركزت في منطقة “البوابة” وحارة “أبو صرة”، دون أن تسجل مداهمات للمنازل أو تنفيذ اعتقالات، بحسب ما أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما شنت قوات الاحتلال اقتحامات متزامنة لعدد من القرى شمال شرق رام الله، إذ دخلت قوة عسكرية إلى قرية كفر مالك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قريتي المغير وأبو فلاح المجاورتين، دون أن تسجل اعتقالات أو مداهمات للمنازل.