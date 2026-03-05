آن ماري مجدي: ماري لويس بشارة ليست أمي فقط.. «بست فريند» ومديرتي

كشفت آن ماري مجدي، ابنة ماري لويس بشارة رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، عن طبيعة علاقتها المميزة بوالدتها، مؤكدة أنها لا تقتصر على علاقة أم بابنتها فقط، بل تجمع بين الصداقة والعمل أيضًا.

الأمور الشخصية والمهنية

وأوضحت آن ماري خلال لقائها في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن والدتها تمثل لها أكثر من دور في حياتها، قائلة إن ماري لويس بشارة بالنسبة لها «بست فريند» قبل أن تكون أمًا أو مديرة في العمل، مؤكدة أنها تعتمد عليها في الكثير من الأمور الشخصية والمهنية.

وأضافت أن والدتها نجحت في تحقيق توازن واضح بين دورها كأم ودورها كمديرة داخل الشركة، مشيرة إلى أنها استطاعت إدارة العلاقة بينهما بشكل احترافي دون أن يؤثر ذلك على طبيعة العلاقة العائلية.

وتحدثت آن ماري عن تجربتها في العمل مع والدتها داخل الشركة، موضحة أن الأمر لم يكن سهلًا في البداية، حيث واجهتا بعض الصعوبات في التنسيق والعمل معًا خلال الفترة الأولى، لكنها أكدت أن الأمور تحسنت مع مرور الوقت ومع اكتسابها خبرة أكبر في بيئة العمل.

وأشارت إلى أنها بعد تخرجها من الجامعة كانت تحمل الكثير من الأفكار والطموحات، وكانت تعتقد أنها ستتمكن من إدخال تغييرات كبيرة داخل الشركة وتطبيق أنظمة جديدة، خاصة بعد أن أطلقت علامتها التجارية الخاصة.

التحديات الحقيقية ومتطلبات العمل

لكنها أوضحت أنها عندما بدأت العمل على أرض الواقع فوجئت بالتحديات الحقيقية ومتطلبات العمل داخل الشركة، مؤكدة أن التجربة جعلتها تدرك الفارق الكبير بين التصورات النظرية والواقع العملي، وهو ما ساعدها على التعلم واكتساب خبرة أكبر مع مرور الوقت.