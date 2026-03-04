ماري لويس بشارة: المسئولية قبل النجاح.. ورحلة التعلم من إيطاليا إلى هولندا صنعت رؤيتي

أكدت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، أن أعظم ما ورثته عن والديها لم يكن فقط الخبرة الصناعية، بل منظومة قيم كاملة وضعت المسؤولية تجاه الآخرين في صدارة أولوياتها.

العمل الجاد وخدمة المجتمع

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة النهار، أن نشأتها داخل بيت صناعي منحها دروسًا مبكرة في المثابرة والعمل الجاد وخدمة المجتمع، مشددة على أن والديها علّماها “الحياة كلها” قبل أن يعلّماها الصناعة.

الحفاظ على بيوت العاملين

وقالت إن أهم مبدأ ترسّخ لديها منذ الصغر هو أن المسؤولية عن الناس ومستقبلهم تأتي قبل أي طموح شخصي، موضحة أن القيادة الحقيقية تعني الحفاظ على بيوت العاملين وضمان استمرارية العمل بجودة تليق بالاسم والتاريخ.

وكشفت بشارة أن رحلتها مع التعلم العملي بدأت مبكرًا، إذ سافرت في سن الثانية والعشرين إلى إيطاليا لاكتشاف مصادر أجود أنواع الغزل والصوف والكشمير والحرير الطبيعي، وزارت مدنًا صناعية متخصصة مثل براتو وفلورنسا وبييلا وكومو، حيث تعرّفت عن قرب على مصادر الخامات الفاخرة وأساليب اختيارها وفق أعلى المعايير العالمية.

التطوير المستمر للمصانع

وأشارت إلى أن خبرتها لم تقتصر على إيطاليا، بل بدأت منذ طفولتها بالاحتكاك بالشركات الهولندية المتخصصة في تصنيع أحدث ماكينات النسيج، مؤكدة أنها تعلمت منذ سن الحادية عشرة كيفية اختيار أفضل المعدات والتقنيات لضمان التطوير المستمر للمصانع.

التجارب الميدانية المتنوعة

وأضافت أن هذه التجارب الميدانية المتنوعة، بين الخامات الأوروبية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، أسهمت في تشكيل رؤيتها المتكاملة للصناعة، القائمة على الجمع بين الجودة والجمال وخدمة المجتمع في آن واحد.

واختتمت ماري لويس بشارة حديثها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بالمناصب أو الأرقام فقط، بل بقدرة المؤسسة على تقديم منتج راقٍ يفتح بيوتًا، ويحافظ على استدامة الصناعة، ويضع خدمة الناس في مقدمة كل قرار.