ماري لويس بشارة.. من بيتٍ صناعي عريق إلى حلم إطلاق علامة نسائية مصرية مميزة

كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، عن جذورها العائلية العميقة في صناعة النسيج، مؤكدة أن نشأتها في بيت صناعي متكامل كانت الأساس الذي انطلقت منه لتحقيق حلمها بإطلاق علامة تجارية نسائية مصرية متميزة.

التصميم والذوق الفني

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أنها تربّت وسط أجواء الصناعة، حيث كان والدها، لويس بشارة، أحد رواد صناعة النسيج في مصر، بينما لعبت والدتها آمال بشارة دورًا محوريًا في جانب التصميم والذوق الفني داخل المصنع.

تصميمات الطباعة في البدايات

وأضافت أن والدتها كانت مسؤولة عن رسم تصميمات الطباعة في البدايات الصناعية الأولى، ما خلق لديها ارتباطًا مبكرًا بعالم الألوان والأقمشة، ورسّخ لديها فهمًا عميقًا للتصميم منذ الصغر.

وأكدت أن حلمها الشخصي كان تأسيس علامة تجارية نسائية في مصر، مختلفة عن العلامة الرجالية المعروفة «BTM» التي أطلقها والداها، مشيرة إلى أن البيئة الصناعية التي نشأت فيها منحتها رؤية متكاملة تجمع بين الإبداع والإدارة والجودة.

وتطرقت إلى قصة ابتكار والدها للون الأسود الثابت، موضحة أنه بعد دراسته للكيمياء وتدريبه في شركة «Sandoz» في ألمانيا، تمكن من تطوير درجة لون أسود تتميز بثباتها في الغسيل وتحت أشعة الشمس، في وقت كانت فيه مصانع كبرى في المحلة وكفر الدوار والبيضا تعتمد على صبغات أقل جودة.

كما أشارت إلى أن والدها سعى لتطوير خبراته بشكل أكبر من خلال التعاون مع الشركة البريطانية «British Dyers»، بهدف تعميق المعرفة بتقنيات الصباغة وتطبيق أحدث المعايير داخل المصانع المصرية.

واختتمت ماري لويس حديثها بالتأكيد على أن رحلة أسرتها في عالم الصناعة شكّلت قاعدة صلبة لانطلاقها نحو بناء علامتها النسائية الخاصة، مع الحفاظ على قيم الابتكار والجودة التي نشأت عليها، سعيًا لتقديم منتج مصري قادر على المنافسة والتميّز.