ماري لويس بشارة: القطن المصري الفاخر سر صناعة الملابس الراقية عالميًا

كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، عن أهمية القطن المصري الفاخر في صناعة الملابس والمفروشات عالية الجودة، مؤكدة أن مصر ما زالت تحتفظ بسمعتها العالمية في إنتاج أرقى أنواع القطن.

القطن طويل التيلة

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، ماري لويس أن حوالي 3% فقط من سكان العالم يرتدون قطنًا 100% من النوع الفاخر، مثل القمصان الناعمة جدًا، والملايات الراقية، والجاكت المصنوع من القطن طويل التيلة، مشيرة إلى أن هذا القطن له عملاؤه المميزون رغم انتشار الأقطان الأقل جودة عالميًا.

العديد من البراندات العالمية

وأضافت أن العديد من البراندات العالمية تتجه إلى مصر بحثًا عن الفوال القطني المصري، نظرًا لجودته الفائقة، مع التأكيد على أن الأسعار يجب أن تكون منافسة للأسواق العالمية: "البراندات الأجنبية بتجيلنا وتقول عايزين الفوال القطن اللي عندكم ده بس بسعر ينافس الأسعار العالمية".

مستوى الصناعة المصرية

وأكدت ماري لويس أن سر نجاح منتجات شركتها يكمن في الالتزام بالاختيار الدقيق للخامات، والجودة العالية، والمثابرة في العمل، لافتة إلى أن هذه المعايير هي ما يرفع مستوى الصناعة المصرية ويمنحها حضورًا مميزًا على الساحة العالمية.

واختتمت بالقول: "دايمًا نبص على الأحلى في العمل والجودة، ونختار الغزل الأفضل علشان ندي المنتج النهائي اللي يليق باسم مصر"، مشددة على أن الاهتمام بالتفاصيل والخامات الفاخرة هو ما يضمن استمرار ريادة مصر في سوق الأزياء والمنسوجات العالمي.