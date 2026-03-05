قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يطلق شارة بدء توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اصطفاف الدفعة الثالثة من قوافل المساعدات الغذائية التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة WE، وذلك ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم"، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المتواصلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتفقد محافظ الغربية اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية، بإجمالي ٣٠٠٠ كرتونة تمثل الدفعة الثالثة من القوافل، حيث حرص على متابعة الاستعدادات الخاصة بعملية التوزيع والتأكد من جاهزية القوافل للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة. كما قام المحافظ بمعاينة محتويات كراتين المواد الغذائية التي تضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، مشيدًا بجودة المكونات وتكاملها بما يحقق الدعم الحقيقي للأسر المستفيدة.

توزيع كراتين رمضان 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تدعم بقوة كافة المبادرات المجتمعية التي تستهدف مساندة المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني يمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. وأضاف أن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأهلية يترجم توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور العمل المجتمعي في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لهم في التوقيتات التي تمس احتياجاتهم الفعلية.

دعم الأسر والعائلات 

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة WE على هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات المجتمع، مشيدًا بالدور المتنامي الذي تقوم به المؤسسة في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والإنسانية على أرض محافظة الغربية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزز قيم التضامن المجتمعي.

ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية شهر رمضان المبارك تم توزيع ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية ضمن الدفعتين الأولى والثانية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن إلى ١٠ آلاف كرتونة، بينما من المقرر إطلاق الدفعة الرابعة خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة تستهدف الوصول بإجمالي القوافل إلى ١٣ ألف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل وتعزيز جهود التكافل المجتمعي داخل المحافظة.

