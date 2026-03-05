لا أمانع خوض ابنتي تجربة المساكنة وعرافة قالتلي هموت فجأة | تصريحات جريئة من مايا دياب

حلت الفنانة مايا دياب، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

رميت نفسي من الطيارة

وقالت مايا دياب :" لما باخد أي خطوة لقدام باخدها عن قناعة ولا تكون مخاطرة ".



وأضافت مايا دياب :" أنا رميت نفسي مرة من الطيارة عشان كنت بعمل سكاي دايفينج ومعرفش أنا عملت كده إزاي ومش ممكن اعمل كده تاني وده هبل ".

وتابعت مايا دياب :" فيه ناس بتموت بسبب السكاي دايفينج وأنا مش هعمل كده تاني خالص".

وأكملت مايا دياب :" في المرة دي طلعت مع اتنين صحابي وانا مش هعيد التجربة دي تاني"

خلاف مع أصالة



وتحدثت مايا دياب عن خلافها مع المطربة أصالة، قائلة: "محدش يعرف تفاصيل قصة خلافي مع أصالة".

وقالت دياب : "محدش من الجمهور يعرف تفاصيل خلافي مع أصالة.. وأنا بنت عندي أخلاق وبصون العشرة.. وأنا عندي حق في الخلاف اللي بيني وبين أصالة ومش هقول تفاصيل الخلاف ده للجمهور".

اتخطفت واضربت واتسرقت



كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن واقعة صادمة تعرضت لها في وقت سابق، مؤكدة أنها تعرضت للخطف والاعتداء أثناء وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت، في حادثة وصفتها بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.



وقالت مايا دياب، إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلًا في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص إلى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدعين أنهم من قوات أمن الدولة، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت بخطفها واحتجازها لأكثر من 8 ساعات.

وأضافت مايا دياب، أنها تعرضت خلال هذه الساعات للاعتداء والتهديد بالسلاح، مشيرة إلى أن أفراد العصابة ضربوها ووضعوا السلاح في وجهها، كما استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدة أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر عليها حتى الآن، خاصة وأنها شعرت أن الواقعة كانت مدبرة وتمت بعد مراقبتها مسبقً

هموت فجأة



وقالت مايا دياب :" في مرة كنت في برنامج في بيروت وقالولي هيجيبوا عرافة ليا وتشوف بختي من إيدي ".



وتابعت مايا دياب :" العرافي دي قالتلي إني هموت فجأة بطريقة غريبة وعمري مش طويل وبنتي كانت بتتفرج عليا ودخلت في حالة من الرعب والعياط وكانت بتشوف كوابيس كثيرة ".

وأكملت مايا دياب:" انا مش قادرة أقول لبنتي إني مش هموت او إني هموت ومع الوقت بدأت ابنتي في تقبل فكرة إننا كلنا هنموت ".

ابنتي والمساكنة



أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بتصريحاتها حول أسلوب تربيتها لابنتها، مؤكدة أنها تتبنى نهج التربية الحديثة القائمة على الحوار والاقتناع، بعيدًا عن أساليب التربية التقليدية التي تعتمد على المنع والعقاب.

وأوضحت مايا دياب، أن والدتها كانت تتبع أسلوب المدرسة القديمة في التربية، مثل الزعيق والعقاب، لكنها اختارت نهجًا مختلفًا مع ابنتها، يقوم على التفاهم وإعطائها مساحة للتعلم من تجارب الحياة، مشيرة إلى أن ابنتها تتمتع بأخلاق جيدة وتعد أغلى ما تملك في حياتها.

وأضافت مايا دياب، أنها لا تفرض قيودًا صارمة على ابنتها، مؤكدة أنها تترك لها حرية اتخاذ قراراتها طالما تبحث عن سعادتها، حتى فيما يتعلق بتجربة المساكنة، لافتة إلى أنها شخصيًا خاضت هذه التجربة مع زوجها من قبل، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون هذه التجربة دون الإعلان عنها.

سر الابتعاد عن التمثيل

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أسباب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها فضلت التركيز على مجالي الغناء وتقديم البرامج، معتبرة أن الابتعاد كان القرار الأفضل في تلك المرحلة من مسيرتها الفنية.

وأوضحت مايا دياب،، أنها بدأت تجربتها في التمثيل من خلال فيلم "أسد وأربع قطط" مع الفنان هاني رمزي، ثم شاركت في مسلسل "كلام نسوان"، لكنها شعرت لاحقًا بأنها ترغب في التركيز على مجال محدد تستطيع أن تحقق فيه النجاح بشكل أكبر، مشيرة إلى أنها لم ترغب في خوض مخاطرة قد تجعلها أقل نجاحًا مقارنة بما تقدمه في الغناء والتقديم.

وأضافت مايا دياب أنها ما زالت تحب التمثيل، خاصة السينما، لافتة إلى أن الأفلام تصل إلى الجمهور بسرعة وتبقى كأرشيف فني مهم، مؤكدة إعجابها بعدد من نجوم السينما في مصر مثل أحمد عز، وأمير كرارة، وماجد المصري، وأحمد السقا الذي أعربت عن حبها الكبير لأعماله.