ركزت في الغناء وتقديم البرامج.. مايا دياب تكشف سر ابتعادها عن التمثيل

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أسباب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها فضلت التركيز على مجالي الغناء وتقديم البرامج، معتبرة أن الابتعاد كان القرار الأفضل في تلك المرحلة من مسيرتها الفنية.

وأوضحت مايا دياب، خلال حوارها مع برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنها بدأت تجربتها في التمثيل من خلال فيلم "أسد وأربع قطط" مع الفنان هاني رمزي، ثم شاركت في مسلسل "كلام نسوان"، لكنها شعرت لاحقًا بأنها ترغب في التركيز على مجال محدد تستطيع أن تحقق فيه النجاح بشكل أكبر، مشيرة إلى أنها لم ترغب في خوض مخاطرة قد تجعلها أقل نجاحًا مقارنة بما تقدمه في الغناء والتقديم.

وأضافت مايا دياب أنها ما زالت تحب التمثيل، خاصة السينما، لافتة إلى أن الأفلام تصل إلى الجمهور بسرعة وتبقى كأرشيف فني مهم، مؤكدة إعجابها بعدد من نجوم السينما في مصر مثل أحمد عز، وأمير كرارة، وماجد المصري، وأحمد السقا الذي أعربت عن حبها الكبير لأعماله.