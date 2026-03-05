رفعوا السلاح في وشي وضربوني.. مايا دياب تكشف كواليس تعرضها للخطف في بيروت

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن واقعة صادمة تعرضت لها في وقت سابق، مؤكدة أنها تعرضت للخطف والاعتداء أثناء وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت، في حادثة وصفتها بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.

وقالت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلًا في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص إلى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدعين أنهم من قوات أمن الدولة، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت بخطفها واحتجازها لأكثر من 8 ساعات.

وأضافت مايا دياب، أنها تعرضت خلال هذه الساعات للاعتداء والتهديد بالسلاح، مشيرة إلى أن أفراد العصابة ضربوها ووضعوا السلاح في وجهها، كما استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدة أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر عليها حتى الآن، خاصة وأنها شعرت أن الواقعة كانت مدبرة وتمت بعد مراقبتها مسبقً