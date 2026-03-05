قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
أنا عندي أخلاق وبصون العشرة.. تعليق قوي من مايا دياب حول خلافها مع أصالة

مايا دياب
مايا دياب
هاني حسين

حلت الفنانة مايا دياب، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري “ المذاع على قناة ”القاهرة والناس ".

وتحدثت مايا دياب عن خلافها مع المطربة أصالة، قائلة: "محدش يعرف تفاصيل قصة خلافي مع أصالة".

وقالت دياب : "محدش من الجمهور يعرف تفاصيل خلافي مع أصالة.. وأنا بنت عندي أخلاق وبصون العشرة.. وأنا عندي حق في الخلاف اللي بيني وبين أصالة ومش هقول تفاصيل الخلاف ده للجمهور".

وفي سياق آخر أكدت النجمة اللبنانية مايا دياب أن مفهوم "النجم الأول" أو نمبر وان بشكله التقليدي لم يعد موجوداً في الساحة الغنية الحالية، مشيرة إلى أن معايير النجاح اختلفت جذرياً عما كانت عليه في السابق.

وفي ردها على سؤال ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، حول تصنيفها لنفسها ضمن "صفوف النخبة" أو الصف الأول، أوضحت مايا دياب أن "الصف الأول" ليس مقعداً مخصصاً لفرد واحد، بل هو مساحة واسعة وخط عريض يتسع للكثير من النجوم، مؤكدة أن الجمهور هو من يحدد من يستحق التواجد في هذه المكانة بناءً على النجاح والأقدمية.

مايا دياب اخبار التوك شو دياب حبر سري اسما ابراهيم

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

امبابة

استجابة لـ«صدى البلد».. نائب محافظ الجيزة تستجيب لشكوى تراكمات القمامة بإمبابة

البابا تواضروس يلتقي ممثلي المعاهد الكنسية

قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي المعاهد الكنسية

مفتي الجمهورية

التعليم العالي: مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى قيم لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

