أنا عندي أخلاق وبصون العشرة.. تعليق قوي من مايا دياب حول خلافها مع أصالة

حلت الفنانة مايا دياب، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري “ المذاع على قناة ”القاهرة والناس ".

وتحدثت مايا دياب عن خلافها مع المطربة أصالة، قائلة: "محدش يعرف تفاصيل قصة خلافي مع أصالة".

وقالت دياب : "محدش من الجمهور يعرف تفاصيل خلافي مع أصالة.. وأنا بنت عندي أخلاق وبصون العشرة.. وأنا عندي حق في الخلاف اللي بيني وبين أصالة ومش هقول تفاصيل الخلاف ده للجمهور".

وفي سياق آخر أكدت النجمة اللبنانية مايا دياب أن مفهوم "النجم الأول" أو نمبر وان بشكله التقليدي لم يعد موجوداً في الساحة الغنية الحالية، مشيرة إلى أن معايير النجاح اختلفت جذرياً عما كانت عليه في السابق.

وفي ردها على سؤال ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، حول تصنيفها لنفسها ضمن "صفوف النخبة" أو الصف الأول، أوضحت مايا دياب أن "الصف الأول" ليس مقعداً مخصصاً لفرد واحد، بل هو مساحة واسعة وخط عريض يتسع للكثير من النجوم، مؤكدة أن الجمهور هو من يحدد من يستحق التواجد في هذه المكانة بناءً على النجاح والأقدمية.