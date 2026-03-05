قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ماري لويس تكشف كواليس قرار سفر ابنتها للخارج: الثورة والتهديدات الأمنية حسمت الأمر

محمد البدوي

كشفت سيدة الأعمال ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، تفاصيل قرار إرسال ابنتها آن ماري مجدي للدراسة في الخارج في سن مبكرة، مؤكدة أن القرار لم يكن سهلًا عليها أو على والدها، لكنه جاء نتيجة ظروف استثنائية شهدتها البلاد في تلك الفترة.

 الابتعاد عن الأسرة

وأوضحت آن ماري مجدي خلال لقائهما في برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أنها غادرت مصر وهي في الخامسة عشرة من عمرها للالتحاق بمدرسة داخلية بالخارج، مشيرة إلى أن التجربة كانت جديدة وصعبة في بدايتها بسبب الابتعاد عن الأسرة.

وأضافت أن الأيام الأولى في المدرسة الداخلية لم تكن سهلة، لكنها لم تفكر في العودة إلى مصر، بل حاولت التأقلم مع الحياة الجديدة، مؤكدة أن تكوين صداقات قوية ساعدها كثيرًا على تجاوز تلك المرحلة.

وأشارت إلى أن هذه الصداقات استمرت حتى اليوم، موضحة أن مجموعة من صديقاتها في المدرسة الداخلية ما زلن على تواصل دائم رغم تفرّقهن في دول مختلفة حول العالم، حيث يحرصن على حضور مناسبات بعضهن والسفر لزيارة بعضهن البعض.

من جانبها، قالت ماري لويس بشارة إن فكرة ابتعاد ابنتها عنها في هذا العمر كانت مؤلمة للغاية لها ولزوجها، إلا أن الأحداث التي مرت بها البلاد خلال فترة الثورة، إلى جانب بعض التهديدات الأمنية التي تعرضت لها، جعلتها تفكر بجدية في تأمين مستقبل ابنتها وإرسالها للدراسة بالخارج.

نصيحة من يسرية ساويرس 

وأضافت أن نصيحة من الراحلة يسرية ساويرس كان لها دور مؤثر في اتخاذ القرار، حيث شجعتها على السماح لابنتها بالسفر في ظل تلك الظروف.

وأكدت ماري لويس بشارة أن ابنتها استطاعت تحقيق نجاح لافت خلال سنوات دراستها، مشيرة إلى أنها تميزت أكاديميًا وتمكنت لاحقًا من الالتحاق بمؤسسة «سنترال سانت مارتينز» المتخصصة في مجالات التصميم والفنون، وهي من أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.

