إصابة مراقب في إحدى لجان أجا بالدقهلية بحالة إعياء

شهدت لجنه 48 بمدرسة السلامية بمركز أجا في محافظة الدقهلية. إصابة محمد محمود علي احمد 46عاما بصداع وارتفاع ضغط الدم " مراقب لجنة" وتم علاجه داخل اللجنة.

يذكر أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.