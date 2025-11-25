سقط من علو... إصابة عامل بإصابات متفرقة بإحدى قرى الدقهلية

أُصيب عاملٌ بإصاباتٍ متفرقة إثر سقوطه من علوّ بقرية بساط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقّت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بقرية بساط بطلخا.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيّن سقوط عامل من أعلى سقالة بالدور الثالث، ويُدعى بلال مسعد محمد (30 عامًا)، مقيم بقرية ديسط – طلخا، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى العام التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.