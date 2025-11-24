محافظ الدقهلية: نلتزم الحياد الكامل ونسعى لانتخابات تعكس صورة الجمهورية الجديدة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنّ المحافظة تمتلك كتلة تصويتية ذات ثقل كبير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيراً إلى أنّ الاستعدادات بدأت منذ شهر كامل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

وأضاف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في لقاء مع كريم كمال مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ المحافظة تضم 21 مركزاً ومدينة، وتشمل 10 دوائر انتخابية، موزعة على 657 مقراً انتخابياً و795 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال الناخبين.

وتابع، أنّ 289 مرشحاً يتنافسون على 21 مقعداً مخصّصاً للمحافظة على النظام الفردي، من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بمن فيهم المستقلون، مؤكداً أنّ الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار إلى أنّ مؤشرات الساعات الـ3 الأولى من فتح اللجان جاءت مرضية ومطمئنة للغاية، باستثناء تأخيرات بسيطة بسبب بُعد بعض اللجان، موضحاً أنّ التواصل المستمر مع المستشارين ساعد في فتح جميع اللجان واستمرار عملية التصويت دون تعطّل.

وأوضح اللواء مرزوق أنّ غرفة العمليات المركزية في المحافظة مجهّزة على أعلى مستوى، وتعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طارئ، بمشاركة ممثلين من الصحة والكهرباء والمياه والداخلية والمرور.

وأكد حرصه على أن تظهر الانتخابات بصورة مشرفة تعبّر عن الجمهورية الجديدة، داعياً المواطنين إلى المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم بثقة تامة، مشدداً على أنّ المهم هو قناعة الناخب باختياره، وليس هوية المرشح الذي يصوّت له.

