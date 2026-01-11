البطريرك إبراهيم إسحق يلتقي كهنة الإسكندرية ويهنئهم بالأعياد المجيدة

التقى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية.

وألقى الأب سمعان جميل اللعازري محاضرة بعنوان "الروح القدس وتجديد الكنيسة"، تلاها كلمة صاحب الغبطة الذي هنأ أبنائه الكهنة بالأعياد المجيدة، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

وأشار الأب البطريرك إلى المشروع الرعوي للإيبارشيّة البطريركية لهذا العام وهو "الروح القدس وتجديد الكنيسة"، كما اطمئن غبطته على كافة أحوال الكنائس، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.