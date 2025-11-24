متابعة لحظة بلحظة.. غرفة عمليات الجبهة الوطنية ترصد سير التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة مجريات التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بانتظام في مختلف المحافظات.

وتعمل الغرفة وفق خطة متابعة دقيقة تهدف إلى رصد نسب الإقبال وتذليل العقبات أمام الناخبين ومندوبي الحزب.

وبدأت غرفة العمليات نشاطها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل فتح اللجان الانتخابية في 13 محافظة، في إطار حرص الحزب على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتأكد من التزام لجان الاقتراع بالضوابط والإجراءات المنظمة.

وحرصت قيادات الحزب على التواصل المباشر مع الأمانات في المحافظات عبر تقنية «زووم»، لمراجعة آخر المستجدات ميدانيًا، والاطلاع على نسب المشاركة، والاستماع إلى تقارير مسؤولي المحافظات بشأن التسهيلات المقدمة للناخبين، والتعامل السريع مع أي ملاحظات قد تظهر خلال اليوم الانتخابي.

وشهدت غرفة العمليات حضور ومتابعة قيادات الحزب، وفي مقدمتهم د.عاصم الجزار رئيس الحزب، والسيد القصير الأمين العام، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد سعد أمين العضوية، والنائب عماد خليل أمين التواصل السياسي، والنائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان.