البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية

رنا عبد الرحمن

شدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة كشف الحقائق للرأي العام بشأن ما تم تداوله من فيديوهات تتعلق بوقائع شراء أصوات في عدد من المحافظات خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن أجهزة وزارة الداخلية ألقت القبض على مجموعة تابعة لأحد المرشحين بمدينة المحلة، بعد نشر أحد المتنافسين مقطع فيديو يظهر قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين.

واستعرض موسى خلال الحلقة عدة مقاطع مصوّرة من المحلة والسويس والمنوفية، يتهم أصحابها بعض المرشحين أو أنصارهم بالتأثير على الناخبين، سواء عبر المال السياسي أو عبر محاولات توجيه التصويت.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بالرد الواضح على هذه الوقائع وطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن الشفافية هي الأساس للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

كما كشف موسى أن الداخلية ضبطت شخصًا ألقى زجاجة مشتعلة أمام إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية، وتبين لاحقًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وعرض موسى أيضًا مقطعًا من محافظة المنوفية يظهر شخصًا داخل سيارة يشتبه في قيامه بدفع مبالغ مالية للناخبين، معتبرًا أن مثل هذه المشاهد «لا تليق بالعملية الانتخابية»، ومؤكدًا ضرورة تحديد هوية السيارة والأطراف المتورطة.

وختم موسى بالتأكيد على ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا مانع من إعادة الانتخابات في أي دائرة إذا ثبت وجود مخالفات مؤثرة، قائلًا: «لا نريد نائبًا يصل للبرلمان بالمال، ولا نبحث عن انحياز لمرشح أو حزب، المهم هو احترام إرادة الناخب».

