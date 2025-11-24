الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال القاضي عماد عبد الحميد، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمحافظة الدقهلية، إنه تم فتح أغلب اللجان في تمام التاسعة صباحا ما عدا عدد قليل من اللجان يقدر بحوالي 6 لجان تم فتحها بعد التاسعة بدقائق معدودة.

وأشار إلى أنه تلاحظ وجود تكدس من الناخبين في عدد من اللجان في دوائر: طلخا وبلقاس ومركز المنصورة، وتم دعم هذه اللجان بعدد من الأعضاء الاحتياطيين ولم يرد إلينا تجاوزات في العملية الانتخابية.

وذكر أنه ورد إلينا من اللجنة العامة رقم 5 ومقرها مركز دكرنس، بأن السيدة/ نيرمين عبد المحسن، موظفة باللجنة الفرعية رقم 55 بمركز دكرنس، سقطت عليها مروحة حائط على رأسها وتم نقلها إلى المستشفى.

كما ورد إلينا من اللجنة العامة السادسة بمنية النصر، بأن السيدة عبير السيد محمد، قد فقدت الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى العام بميت سلسيل، وهي الآن بخير.