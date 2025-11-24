إغلاق أبواب اللجان الإنتخابية فى اليوم الأول للمرحلة الأولى من إنتخابات النواب 2025

أُغلقت أبواب اللجان الانتخابية في ختام اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة التصويت التي بدأت في التاسعة صباحًا واستمرت حتى التاسعة مساءً، التزامًا بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات داخل البلاد تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، فيما تستمر عمليات الاقتراع على مدار يومين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين للتصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية. ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية في جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية، حيث تُجرى عملية التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام جميع الأطراف بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمنع خلالها أي شكل من أشكال الترويج للمرشحين أو التأثير على الناخبين أمام اللجان. كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، والتي قد تصل إلى إبطال نتائج اللجنة التي تشهد تجاوزات.