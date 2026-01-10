الصين تصدر مسودة قواعد جديدة لتنظيم جمع واستخدام البيانات الشخصية للتطبيقات الإلكترونية

أصدرت هيئة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، اليوم السبت، مسودة قواعد تنظم جمع واستخدام المعلومات الشخصية بواسطة تطبيقات الإنترنت، داعيةً الجمهور لتقديم آرائهم وملاحظاتهم.

وتهدف المسودة -وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- إلى حماية حقوق ومصالح الأفراد وضمان الاستخدام السليم للبيانات الشخصية.

وتشترط المسودة أن يقتصر جمع واستخدام المعلومات على ما يلزم لتقديم المنتجات أو الخدمات، وألا يتجاوز نطاق الحاجة الفعلية.

كما تنص على أن التطبيقات الإلكترونية يجب أن تُبلغ المستخدمين عند أول تشغيل لها بالقواعد الخاصة بجمع واستخدام البيانات عبر وسائل واضحة وبارزة مثل الإشعارات المنبثقة، والحصول على موافقة صريحة منهم.

وتمنع المسودة التطبيقات من جمع أو استخدام بيانات الأشخاص الآخرين غير المستخدم، من خلال الوصول إلى دفاتر العناوين أو سجل المكالمات أو الرسائل القصيرة، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التواصل أو إضافة جهات اتصال أو نسخ البيانات احتياطياً.

وأشارت إلى أنه في حال تقديم البيانات الشخصية لأطراف ثالثة، يجب على التطبيقات الحصول على موافقة منفصلة من المستخدمين، وفقاً لما جاء في المسودة.