إصابة أحد الناخبين داخل إحدى اللجان بالدقهلية

أصيب أحد الناخبين بلجنة رقم (46\47)بمدرسه الملك الكامل بجديله بارتفاع فى ضغط الدم حيث أصيب محمد عبد الرحمن محمد على 40 عاما أثناء إدلاءه بصوته بلجنته وتم إسعافه على الفور داخل اللجنة.

وشهدت لجنه 48 بمدرسة السلامية بمركز اجا بمحافظة الدقهليةـ إصابة محمد محمود علي احمد 46عاما بصداع

وارتفاع بضغط الدم " مراقب لجنة" وتم علاجه داخل اللجنة.

يذكر أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.