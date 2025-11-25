إصابة تاخب بارتفاع فى سكر الدم بأحد لجان الدقهلية

شهدت لجنة مجمع اجا الابتدائي فى محافظة الدقهلية إصابة ناخب بارتفاع السكر .

وكان محمد عبدالهادي العسيوي 70عاما قد تعرض لإرتفاع فى السكر وتم اسعافه على الفور داخل اللجنة وقام بالادلاء بصوته .

يذكر ان عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين ٠على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.