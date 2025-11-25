إسعاف فوري لمستشار تعرض لارتفاع ضغط الدم أثناء الإشراف على لجنة انتخابية بالدقهلية

شهدت مدرسة الفردوس الإعدادية بنين إصابة مستشار بارتفاع فى ضغط الدم أثناء إشرافه داخل اللجنة.

حيث تعرض المستشار إبراهيم السيد درويش لارتفاع ضغط الدم وأصر على استكمال إشرافه على اللجنة وتم علاجه داخل اللجنة.

وأصيب أحد الناخبين بلجنة رقم (46\47)، بمدرسة الملك الكامل بجديله، بارتفاع فى ضغط الدم حيث أصيب محمد عبد الرحمن محمد على 40 عاما أثناء إدلاءه بصوته بلجنته وتم إسعافه على الفور داخل اللجنة .

وشهدت لجنه 48 بمدرسة السلاميه بمركز اجا بمحافظة الدقهلية. أصابة محمد محمود علي احمد 46عاما بصداع

وارتفاع بضغط الدم " مراقب لجنة" وتم علاجه داخل اللجنة.

يذكر أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين ٠على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.