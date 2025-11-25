إصابة مرشح بأحد دوائر الدقهلية بهبوط حاد

تعرض مرشح لوعكه صحية دخل إحدى اللجان الانتخابية “لجنة مدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية

حيث اصيب المرشح (و.م) 52 عاما بهبوط حاد وتم علاجه داخل اللجنة ورفض نقله الى المستشفى

وشهدت مدرسه الفردوس الاعداديه بنين اصابة مستشار بارتفاع فى ضغط الدم اثناء اشرافه داخل اللجنة

حيث تعرض المستشار

ابراهيم السيد درويش60عاما لارتفاع ضغط الدم واصر على استكمال اشرافه على اللجنة وتم علاجه داخل اللجنة

واصيب احد الناخبين بلجنه رقم (46\47)بمدرسه الملك الكامل بجديله بارتفاع فى ضغط الدم حيث اصيل

محمد عبد الرحمن محمد على 40 عاما اثناء ادلاءه بصوته بلجنته وتم اسعافه على الفور داخل اللجنة .

وشهدت لجنه 48 بمدرسة السلاميه بمركز اجا بمحافظة الدقهلية. اصابة محمد محمود علي احمد 46عاما بصداع

وارتفاع بضغط الدم " مراقب لجنة" وتم علاجه داخل اللجنة

يذكر ان عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين ٠على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.