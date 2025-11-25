قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
محافظ الدقهلية يؤكد تضافر جهود الأجهزة المعنية لإنجاح الانتخابات

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن اليومين اللذين تمت فيهما العملية الانتخابية جرى تطبيقهما بمساعدة الأجهزة المعنية بالدولة.

وقال مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال لقائه مع عاصم الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد، إن الاستعدادات استمرت على مدار شهر كامل، مشيرًا إلى أن من لهم حق الانتخاب بلغ 4 ملايين و700 ألف صوت، عبر 795 لجنة فرعية.

وأضاف أن الانتخابات شهدت منافسة قوية، مؤكداً التأكد من تجهيز اللجان بصورة تليق بالمواطن المصري، مشيدًا بوجود وزارة الداخلية في المقدمة ووزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أعدت الفصول بعناية، وحرصت على تواجدها في الدور الأرضي لتسهيل وصول المواطنين، مشيرًا إلى تنافس المدارس على تزيين الفصول لتقديم منظر مشرف.

وأشار المحافظ إلى أن أهالي الدقهلية أظهروا شغفًا بالمشاركة، مؤكدًا حرص رجال الدولة على إحياء الانتخابات وتوفير كافة أوجه الدعم لضمان وصول صوت المواطن، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة العملية الانتخابية حتى نهايتها، مع وجود 10 لجان عامة.

وأوضح أن مدرسة طه حسين شهدت توافدًا مستمرًا للناخبين، مؤكدًا أن إمدادات اللجان يديرها مستشار اللجنة، ما يضمن تمكين جميع المتواجدين من الإدلاء بأصواتهم.

وتابع أن الساعات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من الناخبين، مشيرًا إلى الالتزام بالصمت الانتخابي والمنافسة المشرفة، ورفع كفاءة المنطقة وتوفير وسائل الإضاءة.

واختتم تصريحاته مؤكداً توفير مظلات لاستخدام الناخبين والمستشارين، وأن الجهد الكبير الذي بذله القضاة والمستشارون ساهم في إنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على كافة الأصعدة بشكل متوازي، ومنعت أي فرصة لمخالفات بنائية خلال الانتخابات.

