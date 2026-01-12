رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل أول منظومة بيوت خبرة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة إن إطلاق جامعة القاهرة لمنظومة بيوت الخبرة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس تطور دور الجامعات في دعم الدولة والمجتمع.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه المنظومة تأتي امتدادًا مباشرًا لاستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أكتوبر 2024، والتي تقوم على عدة محاور، في مقدمتها دعم صناعة القرار وتحويل مخرجات البحث العلمي من إطارها الأكاديمي إلى أدوات تنفيذية ذات أثر مباشر على أرض الواقع.

وأضاف أن جامعة القاهرة تمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرات البحثية المتراكمة عبر سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الجامعة نشرت خلال عام 2025 أكثر من عشرة آلاف بحث علمي، وتمثل وحدها أكثر من 24% من إجمالي الأبحاث المنشورة دوليًا باسم مصر.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تحليل هذا الكم الضخم من البيانات والمعارف الموجودة في قواعد بيانات موثوقة، وعلى رأسها بنك المعرفة المصري، وتحويلها إلى تقارير دقيقة ودراسات تطبيقية واستشارات عملية تخضع لمراجعة بيوت خبرة متخصصة قبل رفعها إلى صانع القرار.