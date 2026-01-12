بعد إنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. هل تقل فاتورة علاج المواطن؟

في ظل سعي الدولة المصرية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين، تتجه الجهود نحو تنفيذ مشروعات طبية كبرى تواكب متطلبات المستقبل.

إنشاء مدينة طبية متكاملة

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إنشاء مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه، قائلا: إنه فى الفترات الأخيرة كان يتطلب نوع من أنواع التوسع فى البنية التحتية للمستشفيات، وتطويرها بحيث أن المستقبل القريب ينعكس على المواطن المصري، مشيرا إلى أنه من أولويات الحكومة هو الصحة والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن الدولة تقوم بتطوير غير مسبوق فى بنية تحتية وطرق وكباري وطاقة وتوسعات، موضحا أن المدينة الطبية ستكون طبية وخاصة بمستشفيات وتخصصات، وتكون متكاملة على مستوي متطور وعالي، وبالتالي تزويد الطاقة الاستيعابية فى سبل الرعاية والحضانات وغيرها.

وتابع أن إنشاء تلك المدينة سيجعل فاتورة العلاج على المواطن المصري تقل نسبيا مع توافر عدد كبير من العيادات، معقبا: “لأننا نحتاج إلى مستشفيات بفكر عالي جيد وإستثماري، لأنه من حق المواطن المصري القادر وغير القادر الدولة تتحمله فى إيجاد خدمة طبية متميزة”.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل جاهدة لتقديم جودة صحية عالية للمواطن المصري وتوفير رعاية متميزة، متابعا: “ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة العمل لدى الحكومة”.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة وإعادة بناء جديد في المستشفيات القائمة، معقبا: “هذا الأمر صعب للغاية ويتطلب جهودا كبيرة”.

وتابع: "رأينا اليوم 5 مشروعات صحية بالقاهرة والحيزة، تكلفتها الاستثمارية تجاوزت الـ 25 مليار جنيه، مؤكدا أن معهد ناصر يتحول إلى مدينة طبية كاملة.

وأوضح أن معهد ناصر يضم اليوم 680 سريرا ولكن عددها قريبا سيصبح أكثر من 1700 سرير، وسيقدم خدمة طبية تضاهي المستشفيات العالمية.



