مدبولي: معهد ناصر يتحول إلى مدينة طبية كاملة

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل جاهدة لتقديم جودة صحية عالية للمواطن المصري وتوفير رعاية متميزة، متابعا: “ملف الصحة يحتل أولوية قصوى في أجندة العمل لدى الحكومة”.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة وإعادة بناء جديد في المستشفيات القائمة، معقبا: “هذا الأمر صعب للغاية ويتطلب جهودا كبيرة”.

وتابع: "رأينا اليوم 5 مشروعات صحية بالقاهرة والحيزة، تكلفتها الاستثمارية تجاوزت الـ 25 مليار جنيه، مؤكدا أن معهد ناصر يتحول إلى مدينة طبية كاملة.

وأوضح أن معهد ناصر يضم اليوم 680 سريرا ولكن عددها قريبا سيصبح أكثر من 1700 سرير، وسيقدم خدمة طبية تضاهي المستشفيات العالمية.