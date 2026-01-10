مدبولى : 25 مليار جنيه تكلفة تطوير 5 مستشفيات بالقاهرة والجيزة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم ٥ مستشفيات بالقاهرة والحيزة وهذا يرد غلي تساؤل حول اهتمام الدولة بمنظومة الصحة .



وأضاف رئيس الوزراء أن المستشفيات تتضمن رفع كفاءة هذه المستشفيات دون توقفها مؤكدا أن هذا الأمر صعب جدا لكننا نعمل بكل جهد لإنجاز هذه الصروح الطبية لافتا ان تكلفتهم تطوير هذه المستشفيات بـ ٢٥ مليار جنيه .



وتابع رئيس الوزراء أنه تفقد مستشفيات هرمل و بولاق أبو العلا وبولاق الدكرور و معهد ناصر و ام المصريين مؤكدا أن جميعهم سيكونوا صروح طبية عالمية لافتا إلى أن معهد ناصر سيتضمن ١٠٠٠ سرير للمرضى.