من القاهرة إلى الدقهلية.. التنمية المحلية تكشف عن أحداث ساخنة في المرحلة الثانية من الانتخابات

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب تتضمن حوالي 5287 لجنة، مشيرا إلى أن اللجان بدأت صباحا فى معادها الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “dmc”، أن الأمور مستقرة بمحافظتي القاهرة والقليوبية، و لكن فى الخصوص بلجنة 47 هناك مواطن بعد إدلائه بصوته وهو خارج اللجنة أنتقل إلى رحمة الله، وحاولت الإسعاف والأطقم الطبية المتواجدة فى أنها تسعفه، ولكن توفاة الله بأزمة قلبية.

وتابع: “ فى الدقهلية ببلقاس بلجنة 78 .. كان هناك حماس زائد من جانب البعض من المرشحين الذي يؤدي إلى حدوث تجاوز، ووصل إلى كسر الصندوق الخاص باللجنة، ولكن تدخلت قوات الأمن فورا وتم صد الأمر والقبض على المذكور وأتخذت الإجراءات القانونية حياله، وعملية الإنتخاب مستمرة فى اللجنة”.

وأشار: “وزارة الداخلية المصرية لها المهنية والإحترافية لصد هذا الأمر، والمنوفية والغربية الأمور مستقرة بها، وكفر الشيخ لجنة 38 أحد المواطنين تعرض لارتفاع درجة الحرارة، وتم نقله إلى المستشفي، وفى الشرقية لجنة 32 تعرض أحد المواطنين بإنخفاض فى ضغط الدم وتم الإسعاف فى حينه”.

وأوضح أن اليوم من الملاحظ وجود مشاركة من المواطنين ومتزايد عن أمس، والعنصر النثائي متصدر المشهد، وكان من ظهر وعصر اليوم العنصر الشبابي كان متصدر المشهد الإنتخابي.