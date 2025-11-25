قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السيدات يتصدرن المشهد.. إقبال كبير على لجان الانتخابات بكفر الشيخ| صور

جانب من الحضور
جانب من الحضور
محمود زيدان

واصل أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التوافد بشكل كثيف على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى لفتح أبواب التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتصدرت السيدات والفتيات المشهد أمام اللجان الانتخابية خاصة في قرى البرلس وبلطيم وسيدي سالم، وبيلا.

واطمأن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على سير العملية الانتخابية خلال جولات ميدانية بعدد من اللجان، مشيدًا بالمشاركة الواسعة التي تعكس ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ووعيهم بأهمية الاستحقاق الانتخابي.

ويشارك في انتخابات مجلس النواب 2025 بجميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ مليونان و420 ألفاً و182 ناخباً داخل 501 مركز انتخابي و527 لجنة فرعية موزعة على 4 لجان عامة، لاختيار 20 نائباً (10 بنظام الفردي و10 بنظام القائمة).

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار تفعيل خطط الطوارئ، وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتوزيع سيارات الإسعاف، وتوفير مولدات كهربائية، والأطقم الفنية، ومراجعة إجراءات التأمين والحماية المدنية ووسائل الإطفاء بجميع المراكز الانتخابية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية، وربط غرف العمليات المحلية بالغرفة المركزية للمتابعة المستمرة للعملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتذليل أي عقبات دون التدخل في مجريات التصويت، مع الالتزام بالحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة استمرار متابعة الخدمات والمرافق داخل وحول اللجان، وتوفير أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة، لضمان انسيابية التصويت وتيسيره على المواطنين.

ودعا محافظ كفرالشيخ المواطنين إلى الاستمرار في المشاركة بكثافة، مؤكدًا أن المحافظة قادرة على تحقيق إحدى أعلى نسب الإقبال على مستوى الجمهورية، وأن كل صوت يمثل دعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية.

