النحس يطارد نجم نيجيريا فيكتور بونيفاس | إيه الحكاية

لم يكن مسار حياة نجم منتخب نيجيريا فيكتور بونيفاس الكروية سهلاً أبداً بل كان مليئا بالصعاب والأشواك.



ويلتقي بعد غد الأربعاء منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

مسيرة صعبة لـ نجم نيجيري

عندما انضم فيكتور بونيفاس إلى منتخب نيجيريا تحت 17 سنة قبل 3 أسابيع من كأس أمم إفريقيا تعرض لإصابة.



وعند انضمام فيكتور بونيفاس لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة قبل يومين فقط من بطولة كأس أمم إفريقيا تعرض لإصابة أخرى.



وبعد كأس أمم إفريقيا كان مقرراً أن يشارك فيكتور بونيفاس في كأس العالم للشباب لكن قبل أسبوعين من البطولة أصيب مجدداً.



وقع فيكتور بونيفاس نجم منتخب نيجيريا أول عقد احترافي له في النرويج وبعد أسبوع واحد فقط تعرض لإصابة في الرباط الصليبي وأضاع موسما كاملا.



في كأس أمم إفريقيا عام 2024 قبل 3 أيام من انطلاق البطولة القارية في ساحل العاج أصيب فيكتور بونيفاس وفقد فرصة المشاركة كما فقد والدته والتوأم الذي كان يرافقه.



وفي عام 2026 خضع فيكتور بونيفاس لـ إجراء عملية جراحية في الركبة وسيغيب عن الملاعب لعام كامل.