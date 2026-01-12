شاهد .. تدريبات استشفائية لـ نيجيريا استعدادا للمغرب بكأس أمم إفريقيا

خاض منتخب نيجيريا تدريبات استشفائية اليوم الإثنين بعد عودته إلى مدينة فاس وذلك في إطار التحضيرات لمواجهة نصف النهائي المرتقبة أمام منتخب المغرب.

وتغلب منتخب نيجيريا على نظيره الجزائري (2-0)، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب مراكش الكبير، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب فى تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

كاف يفتح تحقيقا رسميا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” فتح تحقيق رسمي بشأن التجاوزات التي شهدتها مباراة نيجيريا والجزائر، والتي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء قرار كاف بعد تصرفات وُصفت بغير المقبولة عقب نهاية اللقاء، حيث شهدت أحداثًا مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم المباراة، إلى جانب وقوع اعتداءات داخل المنطقة المختلطة المخصصة للإعلاميين واللاعبين، ما أثار حالة من الجدل والاستياء داخل أروقة البطولة.