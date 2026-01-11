كاف يفتح تحقيقا في محاولة الاعتداء على حكم مباراة نيجيريا والجزائر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” فتح تحقيق رسمي بشأن التجاوزات التي شهدتها مباراة نيجيريا والجزائر، والتي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وجاء قرار كاف بعد تصرفات وُصفت بغير المقبولة عقب نهاية اللقاء، حيث شهدت أحداثًا مؤسفة تمثلت في محاولة الاعتداء على حكم المباراة، إلى جانب وقوع اعتداءات داخل المنطقة المختلطة المخصصة للإعلاميين واللاعبين، ما أثار حالة من الجدل والاستياء داخل أروقة البطولة.

فوز نيجيريا

وانتهت المباراة بفوز منتخب نيجيريا على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0، ليحجز “النسور الخضر” بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، في لقاء اتسم بالندية داخل الملعب قبل أن تمتد التوترات إلى ما بعد صافرة النهاية.

مراجعة تقارير الحكم ومراقبي المباراة

وأكد كاف في بيان أن التحقيق سيشمل مراجعة التقارير الرسمية للحكام ومراقبي المباراة، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للوائح والانضباط المعمول بها، حفاظًا على القيم الرياضية والانضباط داخل المنافسات القارية.

ومن المنتظر أن تُعلن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي نتائج التحقيق والعقوبات المحتملة خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الكاف على فرض الانضباط ومنع تكرار مثل هذه الأحداث في الأدوار الحاسمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.