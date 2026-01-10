بعد خروج محاربي الصحراء.. خناقة شوارع بين لاعبي الجزائر ونيجيريا| صور

وقعت مشادة كلامية بين لاعبي منتخب الجزائر ونيجيريا بعد إنتهاء المباراة وصلت إلى الاشتباكات بالأيدي وتدخل البعض لانهاء الخلاف.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور نصف النهائى بعد الفوز على الجزائر 2-0 ليضرب موعداً مع المغرب ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

افتتح منتخب نيجيريا التهديف فى الدقيقة 47، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق برونو أونيمايتشي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيكتور أوسيمين برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد خطأ فادح في التمركز من مدافعي الجزائر استغله فيكتور أوسيمين الذي مرر كرة بينية تجاه أكور أدامز المنفرد داخل منطقة الجزاء والذي راوغ الحارس بسهولة وسدد الكرة داخل الشباك.